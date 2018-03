Nieuws VIDEO "Een bos planten, 't is niet moeilijk"

De kinderen van basis-school De Horizon in Malle willen een speelbos om in te ravotten. En daarom hebben ze vandaag tientallen bomen geplant in het bos, aan de Oude Molenstraat, vlakbij hun school. De kinderen leren zo de verschillende boomsoorten kennen, maar ze leren vooral ook over het belang van de natuur. Als de bomen stevig geworteld zijn, kunnen ze zich in het speelbos volledig uitleven.