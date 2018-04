Er is een inbrakenplaag in de Lange Koepoortstraat. Op tien dagen tijd zijn er zeven inbraken of inbraakpogingen geweest in winkels daar. Opvallend is dat de inbrekers enkel op zoek zijn naar geld, want waardevolle spullen laten ze gewoon liggen. In sommige winkels vernielen ze wel het meubilair. De politie is intussen een onderzoek gestart en blijft de zaak opvolgen.