'Een dons klootjes', het is de titel van een boek dat gisteravond in de kapel van het Sint-Vincentiusziekenhuis werd voorgesteld. Dat is de plek waar dokter Luc Colemont jarenlang darmkankerpatiënten behandelde. De opbrengst van het boek gaat dan ook naar zijn vzw 'Stop Darmkanker'. Het boek is een verzameling van woordgrapjes, allemaal bedacht door auteur en communicatieman Bart De Clerck.