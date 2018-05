Lekker Klassiek, het festival dat klassieke muziek combineert met culinaire lekkernijen, krijgt op 25 augustus een vervolg in De Schorre in Boom. Het concept van Studio 100 en de provincie Antwerpen was vorig jaar een schot in de roos, met 3.500 bezoekers. Dit jaar moet dat aantal minstens evenveel zijn of meer. Daardoor steken de organisatoren een tandje bij om alles nog spectaculairder te maken dan vorig jaar.