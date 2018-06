VIDEO "Een kaakslag voor de vakbonden en de syndicale vrijheden"

Het proces rond Fouad Bélkacem is deze ochtend niet kunnen doorgaan. En dat komt door de staking van de cipiers. Normaal moest Belkacem vanuit de gevangenis van Hasselt naar Antwerpen worden gebracht. Maar door de staking in de gevangenissen waren er te weinig politiemensen beschikbaar om Belkacem over te brengen. De advocate van Belkacem betreurt het dat de staking nu ook de rechtsstaat belemmert.