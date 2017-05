Justitie VIDEO "Een kind verliezen is vechten, niet van dag tot dag maar van uur tot uur"

embed

De familie van Didier Bartholomeus wil bijkomend onderzoek naar zijn overlijden. Didier vierde in de nacht van 25 op 26 september zijn verjaardag in The Villa. Toen hij buitenkwam ontmoette hij daar een chauffeur die hem een lift zou geven. Maar die liet Didier achter aan de Brug van den Azijn. Daarna werd het lichaam van de jongeman teruggevonden in het Dokske in Merksem.