Nieuws VIDEO Een man van 90 met Alzheimer uit Kazachstan dreigt ons land te worden uitgezet

Een man van 90 met Alzheimer uit Kazachstan dreigt ons land te worden uitgezet. Z'n familie haalde de man vijf jaar geleden naar België, nadat z'n echtgenote overleed. Er was dus niemand meer om voor hem te zorgen. Z'n dochter nam hem in huis in Brasschaat. Maar z'n gezondheid ging hier fel achteruit. De Dienst Vreemdelingenzaak besliste op de koop toe dat hij terug moet naar Kazachstan. Daar kan hij alleen maar gaan streven, zegt z'n familie.