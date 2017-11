Een verblijf in het ziekenhuis wordt opnieuw duurder. Uit de Ziekenhuis-barometer van de Socialistische Mutualiteiten blijkt dat zes van de tien duurste ziekenhuizen van Vlaanderen zich in de provincie Antwerpen bevinden. Het AZ Heilige Familie in Reet is het duurste. Een patiënt betaalt voor een eenpersoonskamer steeds een supplement op het ereloon voor de dokter. Dat supplement bedraagt in het AZ Heilige Familie 191%. Om u een idee te geven, dat komt neer op 1300 euro voor een ziekenhuisverblijf van vijf dagen. Zolang de ereloonsupplementen niet omlaag gaan of zelfs blijven stijgen, blijft een ziekenhuisverblijf dus duur. Nog in de top tien van duurste ziekenhuizen staan het UZ Antwerpen, het Middelheimziekenhuis en Klina in Brasschaat.