Beeldhouwer Wilfried Pas is gisteren onverwacht overleden. De 77-jarige kunstenaar was in de jaren zeventig een van de kunstenaars van galerij de Zwarte Panter. Hij maakte ook de bronzen beelden van Koning Boudewijn, Koning Albert en acteur Julien Schoenaerts.Wilfried Pas is een van de kunstenaars die het Antwerpse stadsbeeld mee bepaald, want op heel wat pleinen in de stad is zijn werk te zien...