VIDEO Een tafel speciaal voor de instagrammers

Voor de allereerste keer mogen meezingen in een echte grote opera. Het is een droom die voor een 30-tal kinderen binnenkort zal uitkomen. Want zij mogen eind deze maand meezingen in La Bohème. Een grote internationale opera in Vorst Nationaal. En om het voor de kinderen helemaal spannend te maken: Ze zullen in het Italiaans moeten zingen. Vandaag vond de eerste repetitie plaats in de Zuiderkroon.