Het zit er bovenarms op tussen het stadsbestuur en de stadsboerderij in Wilrijk. Tot 2014 was de stadsboerderij eigendom van de stad, maar daarna gaf de stad het over aan een nieuwe uitbater. Die nieuwe uitbater zou zich niet aan de afspraken houden. En met een foto van een dood varken, steken er nu ook geruchten over verwaarlozing de kop op.