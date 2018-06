De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de haven hebben 18 projecten goedgekeurd die de leefbaarheid rond de Antwerpse ring moeten verhogen. Daar is 1,25 miljard euro voor uitgetrokken. Het geld gaat naar verschillende kappen over de ring, geen volledige overkapping dus, en naar fietsbruggen- en verbindingen en naar meer groen en parkgebied. We zetten het even op een rijtje voor u.