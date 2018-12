Een avocadobar, die hadden we hier nog niet in onze stad. Maar Stijn en Sarah uit Antwerpen brengen daar verandering in met Akuakate aan de Ernest Van Dijckkaai. De vrienden lieten zich inspireren tijdens hun reizen in Zuid-Amerika. En ze willen van het smeuïge fruit een echte hype maken. De deuren van de avocadobar gaan volgende week open.