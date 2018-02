Na de Waterbus komt er nu ook een belboot in de Antwerpse haven. Het is een initiatief van de loodsen van Brabo. Zij hebben kleine, supersnelle bootjes, waar ze nu al hun eigen mensen van en naar schepen mee brengen. Bedoeling is om die ook in te gaan zetten als watertaxi. In de eerste plaats voor mensen die in de haven werken, als waterklerk of op een van de vele bedrijven aan de kaaien.