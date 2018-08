Sinds vandaag heeft de gemeente Brasschaat een kijkwand met zicht op het Werverbos, dat is een retentiebekken dat afgesloten is voor publiek. Daardoor is er nu een wand geplaatst voor bezoekers zodat ze toch een kijkje kunnen nemen op het natuurdomein zonder fauna en flora te verstoren. Zo'n retentiebekken is een soort opvanggebied voor overtollig water.