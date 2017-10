Een groep bezorgde ouders in Antwerpen is op internet met een petitie gestart, om te ijveren voor conflictvrije kruispunten in de stad. Ze doet dat na drie recente dodelijke ongevallen met fietsers in Antwerpen. Al 6.500 mensen hebben getekend. Verscheidene verenigingen steunen de actie. Ook de bond van vrachttransporteurs. Eind november worden de ingezamelde handtekeningen overhandigd aan stad en Vlaamse overheid.