Hoe verder van het stadscentrum, hoe minder voetgangers we tellen. Dat blijkt uit het burgerwetenschapsproject 'Straatvinken'.Daarbij telden vrijwilligers in Antwerpen en 32 omliggende gemeenten een uur lang het verkeer in hun straat. De eerste resultaten van die tellingen zijn nu bekend. De auto blijft overal het meest geteld. In de buurt van het Centraal Station rijden er de helft minder wagens dan buiten het stadscentrum. Dat ligt in de lijn van de verwachtingen. Maar de tellers waren wel verbaasd over het aantal voetgangers in hun straat. Ze hadden er veel meer verwacht. Professor mobiliteit aan de UA, Thomas Vanoutrive geeft tekst en uitleg.