Het opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Kapellen heeft sinds vorige week een speciale gast. In Wilrijk ving de politie namelijk een savannahkat. Dat is een kruising tussen een gewone huis kat en een wilde roofkat. De politie vond de kat toen ze een kip aan het oppeuzelen was. Het dier is niet tam en wordt dus goed bewaakt.