VIDEO Eerste soldendag is 15 procent beter dan vorig jaar.

Vanmiddag is in Antwerpen O. gelanceerd. En dat is een nieuwe speler op de energie-markt. Het bedrijf is een onafhankelijke trader op de beurs, die door zijn aankoop-beleid de laagste prijs garandeert. Het richt zich op bedrijven, en is daar ambitieus in: in 5 jaar tijd wil O. 30.000 Belgische bedrijven bedienen.