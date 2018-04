Onderwijs VIDEO Eerste steen voor 'school van morgen' in Cadixwijk

De eerste steen is gelegd voor een nieuwe scholencampus van het stedelijk onderwijs in de Cadixwijk.Het is een van de grootste en duurste projecten van 'Scholen van Morgen'. Zo'n 50 miljoen euro zal worden geïnvesteerd. Opleidingen die vandaag grotendeels in Stedelijk Lyceum Meir en Lamorinière zitten, zullen hier worden samengebracht. Het doel is om techniek, creativiteit en kennis onder één dak te brengen.Vanaf 2021 zullen meer dan 1000 leerlingen en cursisten hier schoollopen.