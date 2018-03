Nieuws VIDEO Eerste Verpleeghoek opent de deuren in Brasschaat

In Brasschaat is de eerste Verpleeghoek geopend. Dat is een paramedisch centrum waar bezoekers terecht kunnen bij een groep verpleegkundigen. Mensen uit de buurt moeten zo geen lange afstanden meer doen voor hun behandelingen of bloedafnames. Patiënten die toch extra hulp nodig hebben worden naar een huisdokter of ziekenhuis doorverwezen.