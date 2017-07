Sport VIDEO Eerste wedstrijd Antwerp mogelijk om ander terrein

embed

Tussendoor even naar de sport. Voetbalclub Antwerp onderzoekt of het haar eerste thuiswedstrijd indien nodig ergens anders kan spelen. Zoals u weet, zijn ze volop aan het werken op de bosuil. Ook de grasmat en zo moeten nog allemaal aangelegd worden. Volgens Antwerp komt alles in orde en zal Antwerp gewoon op de bosuil kunnen spelen tegen Anderlecht. Maar voor alle zekerheid, zoekt de club toch een andere locatie om in geval van nood, naar uit te wijken. Lierse zal dat al zeker niet worden. Waar dan wel, dat is nog niet geweten.