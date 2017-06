Omdat iedereen recht heeft op vakantie pakt het OCMW van Boom uit met "Rap Op Stap". Dat is een reisbureau voor mensen met een beperkt budget. De medewerkers van Rap op Stap brengen alle vrijetijdsbestedingen in kaart en informeren de geïnteresseerden over het aanbod. En dat kan gaan van toeristische tot culturele, sociale en sportieve uitstappen en vakantieverblijven in andere steden.