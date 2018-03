Mobiliteit en Verkeer VIDEO Einde werken Noorderlaan in zicht, handelaars weten van niets

Het einde van de werken op de Noorderlaan in Antwerpen is in zicht. Over een kleine maand, op 23 april moet de heraanleg van de drukke verkeersas klaar zijn. Voor de handelaren aan de Noorderlaan zijn het bittere maanden geweest. Zij weten nog altijd niet wanneer de werken achter de rug zullen zijn