Antwerp heeft voor het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de sport dan toch een licentie voor eerste klasse gekregen. The Great Old verscheen met sterke man Paul Gheysens in Brussel en duidelijk ook met een stevig onderbouwd dossier. Want tegen alle verwachting in deed het BAS al meteen een uitspraak en een positieve dus: Antwerp speelt volgend seizoen in 1A.