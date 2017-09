De lage-emissiezone heeft al heel wat geld opgebracht voor de stad Antwerpen. Tussen 1 maart en 31 augustus waren er meer dan 62.000 chauffeurs in overtreding en dat bracht in totaal 7 miljoen euro op. Al kreeg niet iedereen die in overtreding was ook een boete in de bus. Er zitten nog fouten in het systeem. Dat zegt schepen van leefmilieu Nabilla Ait Daoud. Elke overtreding kost 125 euro. Maar vooral buitenlandse chauffeurs ontsnappen vaak aan een boete, omdat ons land vaak geen verdragen heeft met andere landen voor het uitwisselen van persoons-gegevens.