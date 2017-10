Antwerpen gaat zijn taxi-vloot versneld vergroenen. Vanaf 1 januari van volgend jaar moeten alle nieuwe taxi's op alternatieve energie rijden, en bedoeling is dat tegen 2025 de volledige taxivloot in de stad schoon is: elektrisch, hybride of op waterstof. Antwerpen is daarmee een absolute pionier in ons land. Maar het is evident dat daarvoor meer laadcapaciteit moet worden gecreëerd.