Aan de Montignystraat en de Brederodestraat, recht over de Konijnenwei, zijn de werken begonnen aan een overstappunt. Binnenkort zullen vanaf daar enkel nog trams de binnenstad in rijden. Alle bussen die er nu passeren, zullen daar een eindhalte krijgen, en alle reizigers zullen er dus overstappen op een tram. Het is al de tweede keer dat de werken van start gaan, want eind januari werden ze nog stilgelegd. De bekendmaking was namelijk te laat opgehangen. Maar dat euvel is nu verholpen.