Er is voor het eerst een Belgische kledinglijn voor kinderen met een beperking. Een gewone pyjama of jogging is niet voldoende aangepast aan een langdurig verblijf in het ziekenhuis. Dokters en verpleegkundigen moeten vaak een gaatje knippen om een baxter of stoma te plaatsen. Bovendien is zo een jogging niet altijd modieus. Daarom besloten Cindy Konings en haar echtgenoot een geschikte en kindvriendelijke collectie te ontwerpen.