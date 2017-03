Nieuws VIDEO Elisabethzaal bekoort internationale toppers

embed

Het New York Philharmonic was gisteravond te gast in de vernieuwde Elisabethzaal in Antwerpen. Een bijzondere gebeurtenis want het was al van 1920 geleden dat het in onze stad had gespeeld. Het concert is een eerste resultaat van een unieke samenwerking tussen deSingel en deFilharmonie.