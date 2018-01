Nieuws VIDEO Elke week één nieuw minderjarig slachtoffer van prostitutie

Child Focus heeft vorig jaar 42 meldingen gekregen over de effectieve of vermoedelijke prostitutie van minderjarigen. Bij 22 meisjes was er een tienerpooier in het spel. Een tienerpooier zet jonge, vaak erg kwetsbare meisjes uit instellingen, onder druk om zich te prostitueren. Een groot aandeel van de slachtoffers komt uit Antwerpen. Er wordt sterk ingezet op de bestraffing van daders en de opvang van slachtoffers. Maar het probleem van tienerpooiers is dus niet ingedijkt.