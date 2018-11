Het Antwerpse productiehuis Shelter van Tim Van Aelst heeft het weer geflikt. Voor de derde keer al wint het een Emmy Award. Dat is de belangrijkste prijs voor tv-programma's. Na Benidorm Basterds in 2011 en Wat Als in 2014 viel nu Hoe zal ik het zeggen? in de prijzen. Presentator Jens Dendoncker was er niet bij op de prijsuitreiking in New York. De rest van de ploeg wel.