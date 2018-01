Nieuws VIDEO "Er is een fout gebeurd en daar verontschuldig ik me voor"

embed

Antwerps burgemeester Bart De Wever verontschuldigt zich bij de nabestaanden van een slachtoffer dat om het leven kwam bij de explosie op de Paardenmarkt. De partner van dat slachtoffer schreef een open brief aan de burgemeester. Nadat hij het overlijden van z'n geliefde via de pers had moeten vernemen. Bart De Wever zegt nu dat Slachtofferhulp nabijer had moeten zijn.