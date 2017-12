Er is een groot tekort aan huisartsen in Deurne. Artsen-vereniging Domus Medica probeert nu, met de steun en hulp van de stad Antwerpen, dokters te overhalen om hun praktijk in het Antwerpse district te gaan vestigen. Maar niet alleen in een grootstad als Antwerpen dreigt er een alsmaar groter huisartsen-tekort. Ook in het landelijke Kalmthout kunnen de dokters de toestroom aan patiënten niet meer aan.