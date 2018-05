De staking van morgen laat zich vooral voelen bij de stedelijke kinderopvang in Antwerpen. Slechts 3 van de 20 crèches zullen morgen volledig open zijn, acht anderen houden de deuren gesloten. Bij het stedelijk basisonderwijs is 1 op de 3 scholen toe. Ouders zijn intussen ingelicht als de school van hun kind niet open zal zijn. Er is wel altijd noodopvang voorzien, zowel in de scholen als in de kindercrèches.