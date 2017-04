In de ambtswoning van de Belgische ambassadeur in Nederland is gisteren de expo ANTWERPEN.NL geopend. De drie provinciale musea en het provinciebestuur tonen er collectiestukken van beloftevolle kunstenaars en gevestigde waarden. Het is sinds enkele jaren een traditie dat de Belgische ambassadeur in Nederland een provincie uitnodigt om in zijn ambtswoning kunst te presenteren. De voorbije jaren presenteerden respectievelijk Oost-Vlaanderen, Limburg, Luik en West-Vlaanderen kunst in Den Haag. In 2017 kleedt de provincie Antwerpen de residentie van ambassadeur Chris Hoornaert in. De provinciale kunst wordt zo een uithangbord van ons land voor de vele prominente bezoekers van de ambassadeur.Er zijn werken uit het MoMu, FOMU en DIVA. Naast bijzondere edelsmeedkunst en mode uit de provincie sieren ook werken van getalenteerde jonge fotografen en beeldend kunstenaars de residentie. Op de foto ziet u een creatie van Dirk Van Saene.