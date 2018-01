VIDEO Etentje in 't Fornuis : Aanwezige leden van stadsbestuur gingen niet in de fout

Het gebruik van zogenaamde mega-stofzuigers voor het filteren van de lucht, in tunnels en parkeergarages, is ook mogelijk in Antwerpen, bij de overkapping van de Ring. Het bedrijf dat de technologie ontwikkelde had al contacten met de stad. Volgens schepen van leefmilieu Nabila Ait Daoud worden er verschillende filter-systemen onderzocht in het kader van de overkapping.