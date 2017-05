VIDEO Europese Commissie zet procedure tegen wet-Major stop

Om de burger meer te betrekken bij de totstandkoming van projecten uit de eigen buurt, lanceert de Antwerpse sp.a het idee van een 'buurtbestek'. Al wie geïnteresseerd is wordt zo vanaf het prille begin betrokken, in plaats van helemaal op het eind, zoals nu vaak het geval is. Antwerps sp.a-voorzitter Tom meeuw lanceerde het idee van zo'n 'buurtbestek' vanochtend in Wakker op Zondag tijdens een debat over burgerparticipatie.