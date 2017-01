Nieuws VIDEO Even paniek aan de E10-plas in Brasschaat

Even paniek vanmiddag aan de E10-plas in Brasschaat. Voorbijgangers ontdekten daar een gat in het ijs en zagen iets verderop kinderen spelen op de bevroren vlakte.De wandelaars verwittigden meteen de hulpdiensten. Die kwamen massaal afgezakt naar de bevroren E10-plas.