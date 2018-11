VIDEO "Eventuele promotie voor Beerschot in dit verhaal van geen belang"

Het districtshuis van Borgerhout wordt op 23 november het toneel van een bijzonder boksevenement. 'Kings of the Castle' geeft aan recreatieve boksers de kans om een echte wedstrijd te boksen en dat in een spectaculair decor. De boksring wordt namelijk opgesteld in de inkomhal van het districtshuis. Het is meteen ook het allereerste toernooi voor recreatieve boksers in Vlaanderen.