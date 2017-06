Onderwijs VIDEO Examenresultaten aanvechten : een handleiding

embed

Steeds meer leerlingen en studenten die gebuisd zijn, of daarvoor vrezen, stappen naar de Raad voor Examen-betwistingen. Vaak laten ze zich bijstaan door een advocaat. De Antwerpse jurist Christophe Vangeel is gespecialiseerd in de materie, en hij lanceert nu een website, die op een toegankelijke manier aangeeft of de student met zijn zaak kans maakt om te winnen. De onderwijswereld reageert ontstemd.