Nieuws VIDEO Explosie in garage in Borgerhout

In Borgerhout zijn vanmiddag bij een explosie in een garage drie zwaargewonden gevallen. Alles wijst op een ongeluk. Bij de ontploffing vatte een auto in de garage vuur. Het parket onderzoekt nu hoe de brand is kunnen ontstaan. Volgens de politie was er paniek bij de buurtbewoners. En jongeren gooiden twee eieren naar de hulpdiensten toen die ter plaatse kwamen.