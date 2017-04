Fietsen of joggen - terwijl je met oortjes in - luistert naar muziek ... het is levensgevaarlijk. Dat zegt het Belgisch instituut voor verkeersveiligheid na een ongeval waarbij een triatleet om het leven kwam. Al is het volgens het parket niet bewezen dat de man verongelukte omdat hij oortjes droeg. Toch zorgt het luisteren naar muziek voor problemen in het verkeer, dat zegt ook Stef Willems van het BIVV.