Positief nieuws voor de inwoners van de wijk Moretusburg in Hoboken. De loodwaarden zijn er verder gedaald. Dat blijkt uit een nieuw halfjaarlijks onderzoek. Ook bij kinderen is er een daling, maar een kwart van hen heeft nog steeds loodwaarden die té hoog zijn. In de woonzone het dichtst bij Umicore is dat zelfs 1 kind op 2.