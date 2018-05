Mobiliteit en Verkeer VIDEO Extra parkeerplaatsen op Linkeroever moeten verkeersdrukte in Antwerpen verminderen

Parking vinden op Linkeroever zou voortaan iets vlotter moeten gaan, want er zijn nu 200 extra parkeerplaatsen. Die vindt u op de nieuwe Park and Ride tussen de op- en afrit van Linkeroever. Schepen van Mobiliteit Koen Kennis wil met de extra parkeerplaatsen de druk van de werken op de binnenstad verminderen. Er komen nog meer parkings bij, maar dan wat verder weg naar Zwijndrecht toe, want de huidige park and rides moeten verdwijnen.