De lang verwachte spektakelmusical 40-45 van Studio 100 is in première gegaan. De reacties waren overweldigend. 40 - 45 vertelt het verhaal van twee broers tijdens de Tweede wereldoorlog. De ene kiest voor de Vlaamse SS, de andere voor het Verzet. Normaal zou de musical doorgaan in de Antwerpse Haven, op de terreinen van Katoen Natie van Fernand Huts. Maar dat ging uiteindelijk niet door. De musical vindt nu plaats in Puurs.