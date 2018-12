VIDEO Faysel Kasmi "ik ben ook maar een mens met gebreken en zwakheden"

Faysel Kasmi, een voetballer van Beerschot Wilrijk, heeft op een opmerkelijke manier berouw getoond voor zijn druggebruik. Kasmi testte zondagochtend positief bij een politiecontrole in Antwerpen. Hij had te veel gedronken en had ook drugs gebruikt. De jonge Antwerpenaar was het nachtleven ingedoken na de wedstrijd tegen Lommel. Kasmi kwam nog niet verder dan een paar invalbeurten bij Beerschot Wilrijk. In een emotionele open brief biedt hij zijn verontschuldigingen aan.