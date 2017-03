De bekende chansonnier Will Ferdy is 90 en dat is vanmiddag uitbundig gevierd in het Lindner hotel in Antwerpen. Grote fans en vrienden van de artiest kwamen samen om hem persoonlijk te begroeten. Ferdy staat vooral bekend om nummers als 'Christine' en 'Het schrijverke'. Maar hij was ook de allereerste Vlaamse artiest die zich openbaar outte in de jaren 70'.