Duizenden cultuurliefhebbers konden vandaag in Antwerpen kennismaken met wat de Vlaamse theaters en culturele centra zoal te bieden hebben in het komende seizoen. Op deze stralende zomerdag was het op de Cultuurmarkt aangenaam rond-wandelen tussen de infostandjes en concert-podia. En uiteraard liepen er ook heel wat bekende gezichten rond die gewillig poseerden voor een selfie...