Mobiliteit en Verkeer VIDEO Fietsbrug over Albertkanaal helemaal klaar

De fietsbrug over het Albertkanaal is helemaal klaar. Na acht maanden werken werd de tijdelijke brug aan de kant van Merksem weggenomen. Vanaf vandaag kunnen fietsers vlot over de fietsbrug rijden, die aansluit op het Ringfietspad en de fietsostrade naar Essen.